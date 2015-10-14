مزارع قطن بعد رفض استلام محصوله بكفر الشيخ: "والله ما هزرعه تانى"

أعرب نبيل البحيرى، أحد فلاحى كفر الشيخ والمتضرر من عدم استلام محصول القطن، عن حزنه بسبب تلف محصوله، قائلا: "والله ما أنا زراعه تانى.. أحسن حاجة هعملها أزرع الأرض نجيل ونجيب معيز ونأكلها ونستفيد بيها أحسن من الغلب إللى احنا فيه.. دى عيشة تطهق".

وأضاف نبيل البحيرى، أن محصول القطن تراكم بالمنازل بقرى وشوارع كفر الشيخ، نظرا لعدم وجود أماكن لتخزينه فى العديد من القرى، مشيرا إلى أن الفلاح يندب حظه لرفض الجمعيات الزراعية استلامه فى 7 مراكز من بين 10 مراكز بالمحافظة.

وتابع: "وزارة الزراعة وزعت نوعين من البذور على الفلاحين 86 إكسار وجيزة 86، فالإكسار تم صرف بذوره لفلاحى " فوه ودسوق وقلين " وجيزة 86 تم توزيعه على فلاحى "بيلا – الرياض – كفر الشيخ – الحامول – بلطيم – مطوبس – سيدى سالم"، وبدأت الجمعيات الزراعية فى استلام قطن إكسار وتسديد ثمن القنطار 1400جنيه يتسلم الفلاح 1200جنيه عند التوريد وبعد بيع القطن يصرف 200جنيه المتبقية، أما بقية المراكز التى زرع فيها قطن جيزة 86 رفضت الجمعيات الزراعية استلام القطن.

وسخر "الفلاح المضار"، من موقف الحكومة قائلا: "أفضل شىء تعمله الحكومة تأخذ الأرض مننا ونعمل عندها بالسخرة أحسن من البهدلة وقلة القيمة..قالوا ازرعوا القطن واتعاقدوا سمعنا كلامهم وزرعناه وتحملنا فلوس كتير لزراعته وجمعناه وأجرة النفر 50 جنيه..وفى الآخر يرفضوا استلامه.. دا كلام".

محافظ كفر الشيخ يتوجه لمقابلة وزير الزراعة لحل أزمة الفلاحين بسبب القطن