فيديو ـ والدة "طفل نادي النصر" تروي واقعة اغتصاب نجلها على يد عامل نظافة

كشفت ملك نور، والدة الطفل المغتصب داخل حمامات نادى النصر الرياضي بمصر الجديدة على يد عامل نظافة،تفاصيل الواقعة، موضحة أنها لاحظت على ابنها العصبية الزائدة وسوء حالته النفسية وهو ماجعلها تذهب إلى الطبيب، وحينها اكتشغت أن ابنها تعرض للاغتصاب أكثر من مرة.

وأضافت، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في"، أن عامل النظافة بالنادي دائم التحرش واغتصاب الأطفال، مشيرة إلى أن ابنها أكد لها أن هذا العامل كان بيوقفهم طابور أمام بعض ويتناوب اغتصابهم ويضع على مؤخرتهم مادة أشبه بالبنج.

وأوضحت أن أعضاء مجلس إدارة نادي النصر متواطئون مع عامل النظافة المغتصب لطفلها، مؤكدة أنها لن تسكت عن حقه مهما حدث.

شبكةعيونالإخبارية

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