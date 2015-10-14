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الداخلية تضبط 9 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى

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الداخلية تضبط 9 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى الداخلية تضبط 9 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى
تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة ومباحث الضرائب والرسوم وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة والتجارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات وشرطة الكهرباء ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "، من ضبط 9000 قضية متنوعة، وتنفيذ 936 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

تأتى هذه الحملات فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
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مصر 365

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