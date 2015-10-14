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ضبط 153 قطعة سلاح و305 قضايا مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

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ضبط 153 قطعة سلاح و305 قضايا مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة ضبط 153 قطعة سلاح و305 قضايا مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملات امنية لملاحقة الخارجين على القانون.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 153 قطعة سلاح نارى، و235 قطعة سلاح أبيض، وضبط 305 قضايا مخدرات، و3 تشكيلات عصابية، و4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و73 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 30083 حكما قضائيا متنوعا وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 555 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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