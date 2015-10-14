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"الحركة الوطنية": لم نرشح أى إخوانى ونستعلم عن مرشحينا من "جهات أمنية"

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"الحركة الوطنية": لم نرشح أى إخوانى ونستعلم عن مرشحينا من "جهات أمنية" "الحركة الوطنية": لم نرشح أى إخوانى ونستعلم عن مرشحينا من "جهات أمنية"
قال أسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، الذى يرأسه الفريق أحمد شفيق، إن حملة لا للأحزاب الدينية عرضت مجموعة من أسماء مرشحينا لانتخابات مجلس النواب، وزعمت أنها لأعضاء من جماعة الإخوان الإرهاربية، مشددا على أن الخبر عار تماما عن الصحة، لافتا إلى أنه من بين مرشحينا مؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية.

وأضاف الشاهد لـ"اليوم السابع"، أن الحزب قبل اختيار مرشحيه يستعلم من جهات أمنية عن طبيعة وفكر المرشح وهل له علاقات بجماعات دينية أو متطرفة، وهو ما يؤكد أن مرشحينا يؤيدون الدولة والرئيس وينتهجون فكرا يصب فى صالح بناء الجمهورية الثالثة.

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