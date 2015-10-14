أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية: لامكان للمقصرين و"الفصل" مصير المشاغبين فى المداس

Google+ Print
محافظ الدقهلية: لامكان للمقصرين و"الفصل" مصير المشاغبين فى المداس محافظ الدقهلية: لامكان للمقصرين و"الفصل" مصير المشاغبين فى المداس
قال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إنه لامكان للمقصرين والمتقاعسين عن عملهم، مشددا على أن العمليه التعليمية يجب أن تسير فى اتجاهها السليم، حيث أظهرت لجنة المتابعة التى تتفقد المدارس منذ بدء العام الدراسى أوجه القصور والضعف، كما أظهرت الكفاءات.

وأضاف محافظ الدقهلية، فى تصريح لـ"اليوم السابع:" أعمل بمبدأ الثواب والعقاب وتم معاقبة كل المقصرين مابين جزاءات شاملة الخصم أو الإيقاف أو الإقالة ولا تهاون فى مدارسنا فابناؤنا أمانة بين أيدينا".

وتساءل: "كيف نسمح للطلاب بالرقص والقيام بأعمال شغب بالمدارس.. فالمدير أو الناظر الذى يسمح بهذه الأمور فى مدرسته لا يستحق البقاء فى منصبه وعقوبة الفصل فى انتظار الطلاب غير الملتزمين".

وأكد أنه تم تطبيق منظومة الغياب الإلكترونية على طلاب الثانوية هذا العام، بهدف عودة الطلاب لحضن المدرسة ومنع الدروس الخصوصية التى أثقلت كاهل الأسرة المصرية، مضيفا: "مكتبى مفتوح لأى شكوى من أى ولى أمر أو أى مدرس وهناك خط ساخن ما بينى وبين وكيل وزارة التربية والتعليم".


>- بيان لمديرية التعليم بكفر الشيخ: لا صحة لتسمم 3 طلاب بمدرسة المتفوقين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365