محافظ الدقهلية: لامكان للمقصرين و"الفصل" مصير المشاغبين فى المداس

قال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إنه لامكان للمقصرين والمتقاعسين عن عملهم، مشددا على أن العمليه التعليمية يجب أن تسير فى اتجاهها السليم، حيث أظهرت لجنة المتابعة التى تتفقد المدارس منذ بدء العام الدراسى أوجه القصور والضعف، كما أظهرت الكفاءات.

وأضاف محافظ الدقهلية، فى تصريح لـ"اليوم السابع:" أعمل بمبدأ الثواب والعقاب وتم معاقبة كل المقصرين مابين جزاءات شاملة الخصم أو الإيقاف أو الإقالة ولا تهاون فى مدارسنا فابناؤنا أمانة بين أيدينا".

وتساءل: "كيف نسمح للطلاب بالرقص والقيام بأعمال شغب بالمدارس.. فالمدير أو الناظر الذى يسمح بهذه الأمور فى مدرسته لا يستحق البقاء فى منصبه وعقوبة الفصل فى انتظار الطلاب غير الملتزمين".

وأكد أنه تم تطبيق منظومة الغياب الإلكترونية على طلاب الثانوية هذا العام، بهدف عودة الطلاب لحضن المدرسة ومنع الدروس الخصوصية التى أثقلت كاهل الأسرة المصرية، مضيفا: "مكتبى مفتوح لأى شكوى من أى ولى أمر أو أى مدرس وهناك خط ساخن ما بينى وبين وكيل وزارة التربية والتعليم".

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