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خريجة آداب فى دعوى بطلان زواج:"عقدوا قرانى دون علمى من ابن عمى الجاهل"

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خريجة آداب فى دعوى بطلان زواج:"عقدوا قرانى دون علمى من ابن عمى الجاهل" خريجة آداب فى دعوى بطلان زواج:"عقدوا قرانى دون علمى من ابن عمى الجاهل"
أقامت خريجة كلية الآداب بجامعة القاهرة "زهراء.ى"، دعوى بطلان زواج أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد ابن عمها الجاهل "صفوت.ظ" تطالب بالعدالة الناجزة، بعد أن تم عقد قرانها دون موافقتها وإجبارها على الذهاب للمنزل معه بعد الاعتداء عليها.

وقالت "زهراء" فى دعواها التى حملت رقم 6875 لسنة 2015: "عندما تقدم لى رفضت فأنا من أوائل كليتى وقررت إكمال مسيرتى التعلمية ولن أتزوج بتلك العقلية الجاهلة التى يعانى منها أهلى ورفضت، وعندها قالوا لى إنه ابن عمى وهو أحق بى من الغريب وقرروا أننا سنتزوج ورغم كل محاولاتى ولكنها فشلت وتمت مواجهتى من قبل أخى وضربى وإهانتى وحرمنى من الخروج".

وأضافت: "فوجئت فى أحد الأيام بحضور عمى وابنه والمأذون وأخى وبعض الأقارب وعقدوا القران ورفضوا حتى خروجى للمأذون لكى لا أفضح الدنيا وتم حبسى فى الغرفة، وبعد أن غادر الجميع طلبوا منى الذهاب إلى منزل زوجى وعندما واجهتهم وهددت بالانتحار تراجعوا بعد التعدى عليا بالضرب".

وتابعت:"هربت من منزل أهلى ولجأت لأقارب والدتى ومكثت لديهم وأقمت الدعوى وتحديت الجميع فقطاعونى وهددوا بقتلى وقالوا لى نصا "اعملى اللى أنتى عايزاه وفى الأخر هتروحى بيت جوزك"، وما زلت أنتظر إنصافى فأنا لم أخطئ عندما أردت أن أختار شريك حياة مناسب لى".


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