النيابة تستعجل التحريات عن مسلحين سطوا على سيارة نقل أموال بكوبرى أكتوبر

استعجلت نيابة ثان مدينة نصر، برئاسة أسامة محمد، تحريات المباحث لضبط المسلحين الذين نفذوا عملية سطو مسلح على سيارة نقل أموال أعلى كوبرى أكتوبر.

وقال الموظفون فى تحقيقات النيابة، إنهم كانوا يستقلون سيارة نقل الأموال قادمين من مصر الجديدة، فى طريقهم لتوصيل المبالغ المالية إلى مقر شركة الصرافة بوسط البلد، وفوجئوا بسيارة ملاكى "أوبترا" يستقلها 3 مسلحين، يوجهون الأسلحة النارية والآلية فى وجهوهم، وأجبروهم على الصعود أعلى كوبرى أكتوبر وإلا سيطلقون النيران عليهم.

وأثناء صعودهم أعلى الكوبرى، أجبروهم على التوقف، وأنزلوهم من السيارة، واستولوا على ما بها من أموال، وكانت المبالغ عبارة عن آلاف من الدولارات، وعملات عربية وأجنبية، ما يعادل 5 ملايين جنيه وفروا هاربين، وأضافوا فى أقوالهم أمام النيابة أنهم لم يتمكنوا من التقاط رقم سيارة المسلحين.