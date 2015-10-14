بالصور..هيلارى كلينتون تواجه 4 منافسين بمناظرة بين مرشحى الحزب الديمقراطى

تتخذ معركة نيل ترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 مرحلة محورية ليل الثلاثاء الأربعاء فى لاس فيجاس، حيث يواجه خمسة مرشحين بعضهم البعض فى أول مناظرة للحزب قبل الانتخابات التمهيدية التى تجرى على مستوى الولايات والمقرر أن تبدأ فى يناير المقبل.

وتواجه وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كليتنون السيناتور بيرنى ساندرز الذى يعلن نفسه على أنه اشتراكى وهو من ولاية فيرمونت، إلى جانب كل من حاكم ماريلاند سابقا مارتين أومالى والسيناتور الأمريكى السابق جيم ويب من فيرجينيا وحاكم رود آيلاند سابقا لينكولن تشافى فى مناظرة تستضيفها شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وبينما تظل كلينتون الأوفر حظا بشكل واضح فى هذا السباق بحصولها على 45% من أصوات الناخبين الديمقراطيين المحتملين فى استطلاع رأى أجرته شبكة "فوكس نيوز" ونشرت نتائجه الثلاثاء، فإن ساندرز يأتى فى المرتبة الثانية بنتيجة مفاجئة بلغت 25% من أصوات الناخبين المحتملين.

وجاء فى المرتبة الثالثة نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن، رغم حقيقة أنه ما زال يدرس إمكانية ترشحه من عدمه، وذكرت "سى إن إن" إنها دعت بايدن للمشاركة ليل الثلاثاء، لكنها نقلت عن أشخاص مقربين منه القول إنه لا يتوقع أن يظهر فى تلك المناظرة.

ولم يتمكن كل من أومالى وويب وتشافى فى الحصول حتى على نسبة دعم تصل إلى 1% فى استطلاعات رأى أجريت خلال الفترة من20 سبتمبر حتى 12 تشرين.

وستبث المناظرة التى تستغرق ساعتين على الهواء بداية من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش على التلفاز وعلى شبكة الإنترنت.



>