مصادر: تعيين حاتم وحيد رئيساً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء خلفاً لحافظ سلماوى

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك أنباء قوية عن تعيين المهندس حاتم وحيد رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والتعريفة، رئيساً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خلفاً للدكتور حافظ سلماوى والذى انتهت مدته.

وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع"، عن أن خبر الاستغناء عن الدكتور حافظ سلماوى تم التعتيم عليه من قبل وزارة الكهرباء نظراً لما يتمتع به سلماوى من حب واحترام من قبل جميع قيادات الوزارة خلال تاريخه مع القطاع، لافتة إلى أن السبب الرئيسى فى استبعاده هو تحدثه فى وسائل الإعلام فى ظل رفض الوزير الحالى لقيام أى مسئول بالتحدث للإعلام.

وأشارت المصادر، إلى أن سلماوى ليس أول قيادة بوزارة الكهرباء يتم استبعادها بسبب تحدثه فى الإعلام لكن سبق وأن تم استبعاد الدكتور إبراهيم العسيرى من هيئة المحطات النووية لنفس السبب، علاوة على عدد آخر من خبراء ومستشارى الوزارة.

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