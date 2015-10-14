أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البعثة الدولية" تعلن وصول 15 متابعا من أصل 300 لمراقبة الانتخابات

Google+ Print
"البعثة الدولية" تعلن وصول 15 متابعا من أصل 300 لمراقبة الانتخابات "البعثة الدولية" تعلن وصول 15 متابعا من أصل 300 لمراقبة الانتخابات
أعلن الخبير الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والمتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية " 2015"، عن بدء توافد أعضاء البعثة من المراقبين الدوليين إلى مصر.

ولفت عقيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مطار القاهرة استقبل 15 متابعا دوليا من أصل 300 تابعين للبعثة الدولية المحلية المشتركة، معلنا أن البعثة ستتابع المرحلة الأولى بـ150 متابعا دوليا فقط بالإضافة إلى المتابعين المحليين، مضيفا أن البعثة اتخذت عدة إجراءات منها إعداد الاستمارات وعقد لقاءات توعية وتدريب بالمتابعين الدوليين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر