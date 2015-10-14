"البعثة الدولية" تعلن وصول 15 متابعا من أصل 300 لمراقبة الانتخابات

أعلن الخبير الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والمتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية " مصر 2015"، عن بدء توافد أعضاء البعثة من المراقبين الدوليين إلى مصر.

ولفت عقيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مطار القاهرة استقبل 15 متابعا دوليا من أصل 300 تابعين للبعثة الدولية المحلية المشتركة، معلنا أن البعثة ستتابع المرحلة الأولى بـ150 متابعا دوليا فقط بالإضافة إلى المتابعين المحليين، مضيفا أن البعثة اتخذت عدة إجراءات منها إعداد الاستمارات وعقد لقاءات توعية وتدريب بالمتابعين الدوليين.