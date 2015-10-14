"التنمية المحلية" تُخصص 4 مليار جنيه لتطوير 1153 قرية بـ10 محافظات

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن إجمالى الاستثمارات التى تم توجيهها لتطوير 151 قرية تمثل قرى المرحلة الأولى من مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا بلغت 4,3 مليار جنيه، لافتا إلى أن عمليات التطوير شاركت فيها العديد من الوزارات والهيئات فى محافظات الشرقية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، فى تصريحات له أمس، أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير 1153 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 10 محافظات هى الشرقية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والجيزة، ويبلغ تعداد سكانها نحو 12,2 مليون نسمة، منهم نحو 5,6 مليون نسمة من الفقراء.

كانت وزارة التنمية المحلية قد ساهمت فى تطوير قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 151 قرية بإحلال وتجديد 15 مقر وحدة محلية وتوريد 24 سيارة إطفاء ورصف طرق داخلية بالقرى بطول 102كم وأعمال كهرباء وإنارة وتغطية مصارف بطول 10 كم وتوفير 26 مليون جنيه قروض ميسرة للشباب، وتوفير 20 مليون جنيه لإنشاء مراكز خدمات اجتماعية متكاملة وتوفير 96 مليون جنيه لتحسين الوضع البيئى بالقرى ومشروعات آخرى متنوعة وتكلفت المشروعات التى نفذتها الوزارة 522 مليونا.

من جانبها شاركت وزارة البيئة بإنشاء 5 مدافن للمخلفات و6 محطات لتجميع المخلفات وفرزها، بالإضافة إلى رفع كفاءة مصنعين لتدوير المخلفات، وتوريد 491 معدة نظافة و5886 صندوق قمامة وغرس 40 ألف شجرة بتكلفة 63 مليون جنيه.

وتبنت وزارة التنمية المحلية بجانب مشروع "قرى الاستهداف الجغرافى"، مشروعا آخر وهو المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والذى يتضمن تحويل 139 قرية إلى قرى نموذجية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه، ويشمل التطوير كل الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعيا واقتصاديا، بينما تشمل المرحلة الثانية من المشروع اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالى 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقى القرى بإجمالى 3968 قرية.

ويستمر العمل بالمرحلة الأولى والتى تشمل 78 قرية بتكلفه تصل إلى حوالى مليار و75 مليون جنيه.

كما تم تخصيص 650 مليون جنيه فى خطة العام المالى الحالى للوزارة لتطوير وتنمية 78 قرية وتحويلها إلى قرى نموذجية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى تتولى القيام بأعمال التنفيذ والمحافظات لمتابعة الموقف التنفيذى للتطوير.

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