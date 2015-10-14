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غرفة السياحة: 20% زيادة فى أسعار رحلات العمرة تبدأ منتصف نوفمبر المقبل

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غرفة السياحة: 20% زيادة فى أسعار رحلات العمرة تبدأ منتصف نوفمبر المقبل غرفة السياحة: 20% زيادة فى أسعار رحلات العمرة تبدأ منتصف نوفمبر المقبل
كشف باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عن زيادة برامج رحلات العمرة للعام الجديد 1437 هـ، بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 %، مقارنة بالعام الماضى، معلنا عن بدء تنفيذ رحلات العمرة اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.

وأرجع باسل السيسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، زيادة أسعار برامج العمرة، لفرق "سعر العملة"، وارتفاع الدولار، بالإضافة لارتفاع تكلفة تذاكر الطيران والفنادق ، وكذلك الخدمات المقدمة للمعتمرين، موضحا أن سعر تذكرة الطيران بلغ تقريبا 2800 جنيه بدلا من 2300 جنيه العام الماضى.

يذكر أن احتلت على المركز الأول فى قائمة 251 دولة منظمة لرحلات العمرة لموسم 1436 هـ، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم حتى نهاية رمضان، مليونا و81 ألف معتمر، وأشارت الإحصائية إلى تخلف 1295 معتمرا مصريا عن موعد عودتهم منذ بداية الموسم.

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