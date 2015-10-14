أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الطائفة الإنجيلية: الانتهاء من مشروع قانون الأحوال شخصية نوفمبر المقبل

Google+ Print
الطائفة الإنجيلية: الانتهاء من مشروع قانون الأحوال شخصية نوفمبر المقبل الطائفة الإنجيلية: الانتهاء من مشروع قانون الأحوال شخصية نوفمبر المقبل
أكد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن اللجنة القانونية للطائفة تنتهى من إعداد مشروع قانون أحوال شخصية للإنجيليين نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الطائفة الإنجيلية تلجأ إليه حال فشل الاتفاق مع باقى الطوائف على قانون أحوال شخصية موحد لغير المسلمين.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزارة العدالة الانتقالية لم تخاطب الطائفة أو المجلس الإنجيلى العام من أجل البدء فى حوار مجتمعى حول القانون.

كانت الطائفة الإنجيلية، قد قررت التمسك بمشروع قانون أحوال شخصية موحد لغير المسلمين يتم الاتفاق عليه مع جميع الطوائف.

موضعات متعلقة..
>سر إقبال المصريين على المدارس الكنسية.. مسلمون وأقباط يتسابقون لإلحاق أبنائهم بها.. الطائفة الإنجيلية: لدينا 35 ألف تلميذ بالجمهورية.. ومدارسنا لا تهدف للربح.. و"محلب وهشام سليم وحكيم" أشهر خريجيها
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365