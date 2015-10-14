الطائفة الإنجيلية: الانتهاء من مشروع قانون الأحوال شخصية نوفمبر المقبل

أكد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن اللجنة القانونية للطائفة تنتهى من إعداد مشروع قانون أحوال شخصية للإنجيليين نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الطائفة الإنجيلية تلجأ إليه حال فشل الاتفاق مع باقى الطوائف على قانون أحوال شخصية موحد لغير المسلمين.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزارة العدالة الانتقالية لم تخاطب الطائفة أو المجلس الإنجيلى العام من أجل البدء فى حوار مجتمعى حول القانون.

كانت الطائفة الإنجيلية، قد قررت التمسك بمشروع قانون أحوال شخصية موحد لغير المسلمين يتم الاتفاق عليه مع جميع الطوائف.

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