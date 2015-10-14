مصدر أمني يمني لـ«الرياض»: تفكيك خلايا تجسس إيرانية في عدن تضم 68 عنصراً

كشف مصدر أمني يمني مطلع ل»الرياض» بأن النظام الإيراني لجأ إلى فتح قنوات تواصل مع التنظيمات الإرهابية «داعش والقاعدة» في عدن وذلك للتخطيط لخلط الأوراق وتأليب الرأي العام الدولي مشيرا بأن حلفاء طهران في اليمن المتمثلين في الحوثيين وعناصر المخلوع صالح يتواصلون مع العناصر الإرهابية ويدعمونهم بالمال والأسلحة وذلك لاستهداف الحكومة الشرعية.

وأوضح بأنه تم الكشف عن خلايا تجسس إيرانية في عدن تعمل لصالح نظام الملالي وذلك في محاولة للنيل من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف مبينا بأنه الجهات الأمنية في عدن فككت خلية تضم 68 عنصرا أُنيط بها مهمة إثارة الفوضى في المحافظة مضيفا بأن قوى الانقلاب استطاعت من إغراء تنظيمي «داعش والقاعدة» من خلال دعمهم بمبالغ مالية كبيرة وأسلحة نوعية مع إطلاق وعود بتطوير قدرات التنظيمين الإرهابيين.

وقال المصدر الأمني إن النظام الإيراني أصبح عاجزا عن تقديم المساعدة إلى أدواته الانقلابية لذلك أوعز إلى حلفائه بتوظيف قوة «داعش والقاعدة» لتصب في صالح مليشيا الحوثي وعناصر المخلوع صالح.