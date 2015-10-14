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تجديد حبس بلغاريين 15 يوما استوليا على أموال من ماكينات صرف آلية بالدقى

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تجديد حبس بلغاريين 15 يوما استوليا على أموال من ماكينات صرف آلية بالدقى تجديد حبس بلغاريين 15 يوما استوليا على أموال من ماكينات صرف آلية بالدقى
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس بلغاريين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على 700 ألف جنيه من ماكيانات الصرف الآلية بمنطقتى الدقى، والزمالك، عن طريق زرع كاميرات فى الماكيانات، والاستيلاء على بيانات العملاء.

وكانت تحقيقات أحمد عمار، مدير نيابة الدقى، قد كشفت أن المتهمين وصلا القاهرة منذ فترة وجيزة، وزرعا كاميرات، وماسح إلكترونى بماكينات الصرافة الآلية، للاستيلاء على بيانات العملاء داخل البنوك، وطبع بيانات على فيزا فارغة، جاءا بها من بلغاريا، واستوليا على 700 ألف جنيه من ودائع العملاء بالماكينات.

كانت البداية بتلقى عملاء بنوك رسائل تفيد بسحب مبالغ من أرصدتهما، وعندما أبلغوا البنوك، كشفت كاميرات المراقبة، أن مجهولين سرقا الأموال، وبإعداد كمين ألقت قوة القبض عليهما، وبحوزتهما 55 ألف جنيه.

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مصر 365