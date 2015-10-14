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لو بتعانى من النحافة وبتاكل كويس.. اعرف الأمراض المسئولة عن ضعف وزنك

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لو بتعانى من النحافة وبتاكل كويس.. اعرف الأمراض المسئولة عن ضعف وزنك لو بتعانى من النحافة وبتاكل كويس.. اعرف الأمراض المسئولة عن ضعف وزنك
النحافة المفرطة من الأمراض التى يعانى أصحابها أكثر من البدناء، فهناك مئات الوصفات والعلاجات تهتم بعلاج حالات السمنة والوزن الزائد، وتساعدهم على التخلص من مشاكلهم، فيما لا يلاقى أصحاب الأوزان الضعيفة ذات الاهتمام، كما تعد عملية اكتساب الوزن أكثر صعوبة من خسارته.

وعن أسباب النحافة المفرطة وطرق علاجها، يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، أن هناك العديد من الأسباب العضوية التى تؤدى للإصابة بالنحافة المفرطة وهى:


>ويؤكد خالد يوسف أن الأمر يتطلب استشارة الطبيب المختص والخضوع لعدد من الفحوصات المعملية لتحديد السبب العضوى المسئول عن النحافة، وعلاجه أولا قبل البدء فى الالتزام بالأنظمة الغذائية المساعدة على اكتساب الوزن.
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مصر 365