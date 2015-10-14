نصائح مفيدة لو تخين ومش عارف تستمتع بالعلاقة الجنسية

السمنة أصبحت شبحا يهدد الكثيرين ويؤثر على حياتنا اليومية والصحية، كما أنها أصبحت من أهم الأشياء التى تعوق عملية الإنجاب وإقامة علاقة جنسية جيدة. السمنة هتخليك مش قادر تحس إنك طبيعى

>وفى مجتمعنا تعانى نسبة كبيرة من الأشخاص من السمنة المفرطة خاصة بين الأطفال، الذين يعانون فى الكبر من مشكلة كبيرة وهى عدم القدرة على الحياة بشكل طبيعى، وهذا ما أكده الدكتور محمد حسين أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث. أساس إقامة العلاقة الجنسية شقين

>ويتابع مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، أن السمنة تؤثر على العلاقة الزوجية من خلال شقين، الأول هو الشكل الخارجى الذى يتسبب فى قلة الانجذاب الخارجى "الشكلى"، والشق الثانى هو العضوى، حيث يكون القيام بالعلاقة الجنسية شيئا صعبا وليس سلسا، وتصبح علاقة مرهقة شاقة من قبل الجنسين خاصة للمصابين ببعض الأمراض كالسكر وضعف الانتصاب. الحب بيعمل المعجزات

>ويؤكد د.أبو حديد أن الانجذاب والتوافق العاطفى يؤثر فى الكثير من الأحيان بين الزوجين، ونجدهم مستمتعين بحياتهم الجنسية واليومية بالرغم من معاناة أحدهما أو كلاهما من السمنة، ولكن الهدف هو كثرة الاستمتاع والممارسة الجيدة. القضاء على السمنة يمنحك علاقة جنسية جيدة

>كما أكد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، أن الشكل الجيد والجسم الرشيق يساعد على إقامة علاقة جنسية جيدة وقوية وممتعة وسلسة، لذلك عليك القضاء على السمنة للحصول على حياة صحية وجنسية وزوجية جيدة، عن طريق الحفاظ على الصحة العامة وإجراء الفحوصات اللازمة، وممارسة الرياضة بشكل يومى، وتجنب الأطعمة الدسمة، وتناول الأسماك 3 مرات أسبوعيا.

شبكةعيونالإخبارية

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