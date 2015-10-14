محافظ الطائف: الحكومة لا تألو جهداً في توفير الإمكانات والمتطلبات لخدمة المواطنين

تفقد محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير فهد بن عبدالعزيز بن معمر مراكز كلاخ وسديرة وقيا وشقصان، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في المراكز الإدارية والإدارات الحكومية والمشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.

والتقى ابن معمر خلال الجولة برؤساء وأهالي المراكز، حيث نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن هذه الجولة تأتي بناءً على تعليمات سموه للتعرف عن كثب على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها، والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية للمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم.

ونوه محافظ الطائف بالاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لتوفير جميع الإمكانات والمتطلبات في سبيل خدمة المواطنين بكل يسر وسهولة.

واستعرض ابن معمر مع رؤساء وأهالي المراكز بحضور أعضاء المجلس المحلي للتنمية والتطوير ومديري الإدارات الحكومية المعنية، الخدمات المختلفة التي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في هذه المراكز والقرى التابعة لها، والخطط المستقبلية لتطوير واستكمال بقية الاحتياجات من الخدمات، حاثاً المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

وافتتح محافظ الطائف على هامش جولته التفقدية عدداً من المشروعات التعليمية، شملت مجمع الغمير التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم، وابتدائية عمر بن العاص، وابتدائية المذاهبة، وابتدائية المعدن وعباسة، والمجمع التعليمي لمدرسة غرناطة المتوسطة والثانوية بثمالة، إضافة إلى افتتاح مبنى مركز كلاخ.