«الصحة» تستهدف 1.5 مليون شخص بلقاح الإنفلونزا الموسمية

تستهدف وزارة الصحة تطعيم نحو 1.5 مليون شخص بلقاح الإنفلونزا الموسمية خلال الموسم الحالي.

في الوقت الذي تدرس فيه فرض لقاح الإنفلونزا الموسمية ليصبح ضمن الاشتراطات الصحية للحج ابتداء من موسم حج العام 1437 ه.

وأوضح د. عبدالعزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة أن الوزارة قامت خلال حملة التطعيم في الموسم الماضي بتطعيم أكثر من 600 ألف شخص، وشمل أكثر من 90% من العاملين الصحيين المستهدفين في الحملة بلقاح الانفلونزا الموسمية، على العكس من العام الذي سبقه حيث تم تطعيم نحو 20% منهم.

وقال لدى إطلاقه السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية: إن الحملة تهدف إلى تقديم التطعيم الى الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة عند إصابتهم بالإنفلونزا الموسمية.

من جانبه، قال المشرف على البرنامج الوطني للتحصينات، د. مسلم أبو الحسن إلى أن الوزارة قامت بتوفير اللقاحات بالمرافق الصحية التابعة لها البالغ 275 مستشفى و2259 مركزًا للرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مناطق والمملكة.

وأوضح أن الحملة تنفذ من خلال مواقع لتطعيم الإنفلونزا المتوفرة في معظم مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وسيتم تنفيذ حملة توعوية عامة لتثقيف المجتمع، وسلسلة من المحاضرات الطبية التي تستهدف العاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للفئات المعرضة للخطر؛ للتأكد من اطلاعهم على أحدث المعلومات حول تطعيم الإنفلونزا وفعاليته في تقليل أخطار المضاعفات الخطيرة بسبب الإصابة بالفيروس.

و أوضح د. أبو الحسن أن الانفلونزا الموسمية من الامراض المعدية التي لها تأثيرات صحية واقتصادية على النظام الصحي في أي دولة، وتقدر نسبة الاصابة السنوية لهذا المرض من 5- 10% من البالغين بينما تصل بين الاطفال إلى 30%، كما أن وبائية الانفلونزا الموسمية تسبب عالمياً 3 - 5 ملايين حالة خطيرة من المرض نحو 250 - 500 ألف حالة وفاة.