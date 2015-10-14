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وزير التعليم يستقبل سفراء أميركا وألمانيا وأستراليا

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وزير التعليم يستقبل سفراء أميركا وألمانيا وأستراليا وزير التعليم يستقبل سفراء أميركا وألمانيا وأستراليا

    استقبل وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل بمكتبه بمقر الوزارة صباح أمس (الثلاثاء) سفير الولايات الأميركية جوزيف دبليو ويسفول، كما استقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بوريس روغه، ومن ثم استقبل سفير أستراليا الدكتور رالف بيتر كينج.

وبحث وزير التعليم مع كل سفير على حدة قضايا العلم والبحث العلمي والتعليم والتطوير في بلده، وتعزيز سبل التعاون القائم بين المملكة العربية ومعها، لا سيما في ظل ما يحتله التعليم والبحث العلمي من أهمية مركزية في الدول الثلاث جعلت منها دولاً متصدرة عالمياً في البحوث وتطوير الاختراعات، في الوقت الذي اطلع كل سفير على جهود المملكة في خدمة التعليم والبحث العلمي والابتكارات، والتي جعلتها تحتل مكانة متقدمة في هذا القطاع، كما تناول اجتماع الوزير بالسفراء استعراض برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ودور الجامعات العريقة في كل دولة في تحقيق أهداف البرنامج بما في ذلك إسهامها المهم في تمكين الطلبة السعوديين من التحصيل العلمي المتميز ونقل المعرفة والعلوم.

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