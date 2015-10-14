إمارة جازان تكثف جهودها للحد من الزواج بوافدات لا يحملن إقامات نظامية

حذرت إمارة منطقة جازان مجدداً من استمرار حالات زواج بعض المواطنين خاصة كبار السن من فتيات وافدات لا يحملن إقامات نظامية دون الحصول على موافقة من الجهات الرسمية لاسيما في القرى الحدودية بحكم الجوار والامتداد القبلي. وبحسب المتحدث الرسمي علي بن موسى زعله فإن إمارة المنطقة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تواصل تكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة من خلال التعاميم الدورية لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بهدف التأكيد على مشايخ وعرائف القبائل بأهمية توعية الأهالي بمخالفة هذه الزيجات للتعليمات، وتنبيه الجميع إلى إمكانية تعرض المخالفين للمساءلة القانونية، وإفهام الجميع بأن من يقدم على الزواج من أجنبية بدون إذن مسبق سيحال فوراً للجنة الإدارية بالجوازات لمعاقبته باعتباره تعامل مع مجهول الهوية إلى جانب إبلاغ مأذوني الأنكحة بعدم إجراء أي عقد من هذا القبيل.

وأشار المتحدث الرسمي بأن الإدارة المختصة بديوان الإمارة (إدارة القضايا والمطالبات الخاصة) مازالت تستقبل وتعالج الكثير من حالات الزواج القائمة منذ سنوات بالتوثيق وإثبات صلة الزوجية بالطرق النظامية وفق قواعد واشتراطات معينة منها: طول فترة الزواج؛ وما أثمر عنه من أطفال، ووجود علاقة قرابة بين الزوجين، وألا يكون الزوج من الفئات المحظور زواجها من أجنبيات.

من جهة أخرى أكدت إمارة منطقة جازان بأن الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والمركبات تحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حيث يتابع سموه بقلق بالغ استمرار حالات الوفيات والإصابات جراء الحوادث المتكررة والمروعة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعله بأن سمو أمير المنطقة قد أصدر توجيهاته لوكالة الشؤون الأمنية بديوان الإمارة وأمانة مجلس المنطقة بدراسة أبعاد وأسباب هذه الحوادث، ورصد الإحصائيات المسجلة بهذا الخصوص، والرفع لمقام وزارة الداخلية بتقرير مفصل للمطالبة بسرعة تطبيق نظام مراقبة سرعة المركبات الإلكتروني (ساهر) على الطريق الدولي والطرق السريعة التي تربط بين المدن والمحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن تعليمات سمو أمير المنطقة المبلغة لمديري الأجهزة الأمنية المختصة تنص على تحسين وتكثيف الأداء الميداني لرجال المرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق، وإيجاد الحلول العاجلة للاختناقات والتجاوزات والتصدي بحزم لحالات التفحيط والسرعة الزائدة والاهتمام بجوانب السلامة والتخطيط والرصد السريع لمواقع تكرار الحوادث، واقتراح الآليات المناسبة للمساهمة في الحد من هذه الحوادث المفجعة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.