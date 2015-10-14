اللواء القحطاني يقلد الشهري رتبته الجديدة

قلد قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني اللواء محمد بن عبدالهادي القحطاني الملازم علي ناصر الشهري رتبته الجديدة بعد صدور الامر السامي الكريم بترقيته (ملازم اول).

وأعرب الشهري عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على الثقة الملكية الغالية.

وعبّر عن سعادته بهذه الثقة، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة، وأن تكون حافزًا له لتقديم مزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.