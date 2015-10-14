خمس عيادات متنقلة وبرامج جديدة لتأهيل المصابات بسرطان الثدي

الرياض - امتنان الداعج، مها الشمراني

يعد سرطان الثدي من الأورام الأكثر انتشاراً بين النساء حيث بلغت نسبة الإصابة بسرطان الثدي 14.8 في المملكة ويمثل 27% من جميع السيدات المصابات بالسرطان عموماً، وذلك وفقاً للسجل السعودي للأورام 2011م. ويؤدي الكشف المبكر لسرطان الثدي إلى ارتفاع نسبة الشفاء. ولأهمية الفحص المبكر للكشف عن السرطان أنشئت جمعية زهرة لسرطان الثدي لتوعية المجتمع بهذا المرض وطرق الوقاية منه.

وأوضحت أريج النجار مسؤولة قسم التثقيف في جمعية زهرة على هامش فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي بقولها "إن الجمعية هذا العام استخدمت أسلوباً حديثاً للتثقيف وهو الأسلوب التفاعلي بدلاً من أسلوب التلقين في مشروع "البيت الوردي"، حيث أصبح يشمل جميع أفراد العائلة في حين كان في الماضي مقتصراً على السيدات فقط، وهو عبارة عن بيت توعوي يركز على أهمية المحافظة على أسلوب حياة صحي للمرأة الذي بدوره يعزز دور الوقاية من سرطان الثدي. إضافة إلى توقيع اتفاقية الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) مع جمعية زهرة لسرطان الثدي لدعم الجمعية بشراء وتجهيز خمسة عيادات متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأضافت النجار ان الحملة ستتنوع مساراتها هذا العام لتشمل تعزيز دور المجموعات التطوعية في 20 جامعة، ومساندة عشرة نواد صحية لتخصيص ريع بعض الحصص لصالح الجمعية، بالإضافة إلى بعض القنوات التلفزيونية والشركات والمنظمات الحكومية الراعية للحملة.

أريج النجار: ارتفاع مستوى الوعي لدى السيدات السعوديات

كما أوضحت النجار أن الجمعية تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع عن طريق المحاضرات والندوات التوعوية وورش عمل في عددٍ من الجامعات والمدارس والمراكز النسائية والتي تشتمل على نصائح طبية خاصة بسرطان الثدي إضافة إلى طريقة الفحص الذاتي للكشف عن السرطان.

وأضافت أن الجمعية تنظم زيارات مستمرة للمصابات بالسرطان أثناء فترة علاجهن بالكيماوي لمساندتهن ودعمهن نفسياً ومعنوياً لتحفيز المصابات نحو تقبل المرض والتعامل معه، وذلك من خلال مجموعات الدعم النفسي التي شكلتها الجمعية مثل مجموعة "لمسة أمل" ومجموعة "سفيرات زهرة". إضافة إلى برنامج "أنتِ جميلة" يشرح فيه للمصابات كيفية الاهتمام بأنفسهن خلال فترة الإصابة بالسرطان.

واختتمت النجار حديثها بالقول "لقد ارتفع مستوى الوعي لدى السيدات السعوديات، حيث كانت السيدات في السابق لديهن تخوف حتى من ذكر اسم المرض، لكنهن اليوم هن المبادرات في البحث عن وحدات الكشف المتنقلة، وهذا ما تسعى له الجمعية من حملاتها التوعوية للسيطرة على المرض. كما تسعى جمعية زهرة لدعم الجمعيات الخيرية في المناطق الأخرى التي تهتم بمرضى السرطان مثل جمعية بلسم في منطقة القصيم حيث تدعمها بالأدوات التجميلية اللازمة مثل الشعر المستعار بالإضافة إلى الصدر البديل.

مصابات يتحدثن ل"الرياض"

والتقت "الرياض" ببعض المصابات، حيث تحدثت هناء الكثيري بأنها أصيبت بسرطان الثدي منذ 3 سنوات وخلال هذه الفترة تعرفت على جمعية زهرة ونشاطها، مشيدة بدور الجمعية في مسيرة علاجها من السرطان، حيث كانت الجمعية تركز على الجانب النفسي للمريضة.. وتقول "بحمد الله بعد فترة انتقلت الى العلاج الكيماوي وشفيت لفترة، ولكن مع الأسف عاودني ظهور المرض مرة أخرى الأ أنني تلقيت خبر الإصابة بروح راضية وحامدة لله على ما تقضيه حكمته، حيث تم تعييني بعدها كمشرفة أوجه المصابات الجدد عن طريق تجربتي السابقة والحالية.

وتقول مريم مبارك القطري المصابة بالمرض منذ 9 سنوات "بعد رحلتي العلاجية للشفاء من المرض انتهت بي الحال إلى استئصال الثدي، وكان التشوه هو أكثر ما يؤرق مضجعي، وتواصل "لقد حاولت البحث عن طرق علاجية تجميلية، ولكن قلة الإمكانيات لم تكن تساعدني آنذاك، فكنت استعين ببعض المناديل الورقية لتعبئة الفجوة في منطقة الثدي، وبحمد الله وجدت ضالتي في جمعية زهرة حيث وفرت لي الجمعية حمالات صدر خاصة للمصابات بسرطان الثدي بالإضافة إلى الشعر المستعار وهذا كان له الأثر الكبير في استرجاع ثقتي بنفسي ولو جزئيا.

أما المصابة أم أحمد فتقول "بعد معاناتي الطويلة مع سرطان الثدي واستئصاله مررت بأسوأ حالاتي النفسية حيث بلغ الحزن مني مبلغاً عظيماً وخارت فيه قواي وضعفت مناعتي، وفي أحد المرات وبالصدفة رأيت بالتلفاز اعلاناً عن جمعية زهرة وحيث كان البرنامج يتحدث مع مصابات بالمرض بمساعدة الجمعية، فقررت وقتها الانضمام مباشرة إلى الجمعية، حيث كنت لا أفوت أي لقاء شهري تنظمه الجمعية، وشيئا فشيئا بدأت استعيد عافيتي وتغيرت قناعاتي ولله الحمد.

هذا وقد تأسست جمعية زهرة لسرطان الثدي في عام 2007 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل، بعد أن كانت فكرة من الدكتورة سعاد بنت محمد بن عامر في عام 2001م. وتمكنت الجمعية خلال الثمانية أعوام الماضية من دعم 3850 مريضة وتأهيل 182 من طبيب وطبيبة، إضافة الى الحملات التوعوية على مستوى المملكة، حيث وصل إجمالي السيدات اللاتي استفدن من الحملة الأخيرة ما يقارب 14,913 سيدة.