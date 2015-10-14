«خيرية السلطان» تقدم مليون ريال دعماً لمشروع الزواج بتمير

تمير - سلطان العثمان

قدمت مؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية ضمن مشاريعها الخيرية دعما ماديا بقيمة مليون و120 ألف ريال استفاد منها 112 شابا وشابة من أبناء تمير، والقرى والمراكز المجاورة لمساعدتهم على الزواج، إلى جانب إلحاقهم بدورة تثقيفية في مركز إبراهيم السلطان الثقافي بتمير عن الحياة الزوجية من منظور الكتاب والسنة، والنصائح العشر لإعداد الميزانية، وكذلك الإيجابية في الحديث بين الزوجين، وأهداف الزواج النفسية والصحية، من جانبه قدم رجل الأعمال الشيخ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان أجمل التهاني والتبريكات للشباب، سائلا الله تعالى لهم حياة زوجية سعيدة، وأن يوفقهم في حياتهم الأسرية. الجدير بالذكر أن مشروع الزواج هو أحد المشاريع والبرامج التي تقدمها مؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية، إضافة إلى تكريم الطلبة المتفوقين، ودعم الجمعيات والمشاريع الخيرية، والإنسانية ورعاية الأسر، ومجموع ما تم إنفاقه في مشروع الزواج تجاوز ثلاثة ملايين ريال خلال السنتين الماضيتين وهذا العام.