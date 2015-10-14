الجوازات تدشن «هوية مقيم» الجديدة.. اليوم

تدشن المديرية العامة للجوازات صباح اليوم الأربعاء خدمة (هوية مقيم) في مقر جوازات منطقة الرياض برعاية مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وسيكون التدشين في إصدار (هوية مقيم) الجديدة والتي كانت تسمى سابقا (رخصة الإقامة) حيث تتميز هذه الهوية بأن مدة صلاحيتها خمس سنوات يتم تجديدها آلياً (سنة أو سنتين)، ويمكن الاستفسار عن المدة المتبقية من الإقامة آلياً عبر موقع الخدمات الإلكترونية للجوازات بحيث لا يكون هناك حاجة لطباعة الهوية عند تجديدها، وتحتوي (هوية المقيم) الجديدة على اسم ورقم الوافد وتاريخ الميلاد والمهنة وأحقيته بالعمل وجنسيته ورقم رخصة العمل (إن وجدت) والديانة وصاحب العمل.

وقد أحدثت الجوازات تغييراً في شكلها العام من حيث تغير المسمى من رخصة إقامة إلى هوية مقيم، والأخرى عدم وجود تاريخ نهاية للإقامة.

وتصدر لأول مرة بعد تنفيذها إلكترونياً في موقع الخدمات الإلكترونية سواء في (أبشر) أو (مقيم) وهي بطاقة تعريفية فقط لكفيله ومهنته ولا يوجد لها تاريخ نهاية، بل يتم التأكد من صلاحيتها في الموقع الذي يتواجد فيه المقيم بنظام يقين للبنوك ومحلات تأجير السيارات، اضافة الى الجهات التي تتطلب خدماتها الحصول على معلومات الإقامة، ايضا تطبيق الجوازات على الهواتف الذكية الاستفسارات، نظام (أبشر) الاستفسار عن صلاحية الإقامة، أجهزة لرجال الأمن في الميدان لتطبيق العقوبات ومطابقة البيانات على ارض الواقع، الرسائل النصية قرب انتهاء الإقامة او تجديدها، برنامج مقيم للشركات والمؤسسات التى عمالتها تفوق ١٠٠ عامل، والهوية الجديدة سوف تقضي على موضوع التزوير، حيث تعتمد هذه الهوية على قاعدة البيانات والتي تطابق على ارض الواقع.

ولن يكون هناك تغيير في رسوم التجديد أو الإصدار، ولا في نظام الكفيل أيضاً حيث سيبقى اسم الكفيل أو المنشأة في الهوية الجديدة، وسيتم إصدار الإقامة أو التجديد كما في السابق سنويا وبالشروط النظامية (سداد – رخصة عمل – تأمين – فحص طبي).

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب ل"الرياض" إنه لن يكون هناك تغيير في نظام الإقامة والإجراءات المطلوبة للإصدار او التجديد مع هوية مقيم بل المطلوب السداد والتأمين الطبي والفحص ورخص العمل.

وقال الشلهوب إن الهدف من تصميم هوية مقيم الجديدة هو توفير الوقت والقضاء على المراجعة التقليدية والزحام، ونحن نسعى الى إمكانية تطويرها مستقبلا، فهي لمدة خمس سنوات في حال المحافظة عليها تمدد لأكثر من ذلك ولا يلزم استبدالها طالما غير تالفة وتم المحافظة عليها وكذلك في حال تلفها قبل الخمس سنوات يتم استبدالها وفق التعليمات، ايضا من المزايا لهذه الهوية تقديم خدمة الكترونية متكاملة، القضاء على التزوير لحملها مواصفات أمنية عالية.

ونبه الى ان الحصول على هوية مقيم لا يغني عن التجديد اذا يجب تجديد الإقامة اليا وسنويا وحملها مع عدم تجديد الإقامة يعرض حاملها للعقوبة، مضيفاً "عند عمل آي إجراءات من نظامي مقيم وأبشر يتم تغير الهوية بجديدة حسب التعديل ماعدا التجديد حيث يتم التجديد اليا وسنويا وتضاف المدة لهوية مقيم"

ونفى الشلهوب ان تكون هناك نية لإصدار هوية "إقامة دائمة" للمواليد وغيرهم، مؤكداً أن (هوية مقيم) بديلة للإقامة الحالية التي تجدد سنويا.