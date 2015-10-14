ضبطنا 20 مزوراً.. ومغادرة الحاج تحتاج ثواني فقط

أوضح قائد قوة الجوازات للحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة العميد نياف الرويس أنه تم ضبط 20 حالة تزوير لجوازات رسمية للحجاج تم اكتشافها على محطات القدوم للجوازات بصالات الحج (كونتر الخدمة) مبيناً أنه تم التعامل معهم وفق اﻷنظمة وإعادتهم إلى بلدانهم بعد إثبات تسجيل بصماتهم على النظام.

وأكد الرويس أنه تم دعم المطار بكادر مختص من الرجال والنساء، يتناسب مع حجم العمل اليومي، مضيفاً أنه تم تأهيلهم وتدريبهم لأداء مهامهم في إنهاء إجراءات الحجاج بأسرع وقت، إضافة إلى مختصين في فحص الوثائق وكشف المزورين، ووجود مترجمين من لغات متعددة يتم الاستعانة بهم ضمن إجراءات الضبط والتحقيق.

كما أشار قائد قوة الجوازات للحج بمطار الملك عبدالعزيز إلى أن صالات الحج وصالة لكبار الشخصيات في مطار جدة تضم 142 "كاونترا" مجهزة بأحدث التقنيات المطورة من أجهزة حاسب آلي وكاميرات وأجهزة (scan) المختصة بنظام البصمة هيئت بشكل متكامل وبمتابعة تشغيل على مدار الساعة من فريق عمل فني للصيانة والدعم.

ولفت إلى أن جميع الأجهزة المستخدمة لقراءة البصمات وكشف التزوير مجهزة بأحدث التقنيات العالمية في المجال الأمني، مبيناً أن فترة وقوف الحاج في الدخول عند كاونترات الجوازات تتراوح ما بين دقيقة ودقيقتين ونصف الدقيقة، حيث يتم خلالها قراءة بصماته وتسجيلها وتدقيق وثائقه الرسمية والتأكد من نظاميتها، أما في المغادرة فإن الوقت الذي يحتاجه الحاج أمام كاونتر الجوازات لا يتجاوز ثواني معدودة.

وعلى صعيد متصل، أضاف العميد الرويس أن إجراءات العمل تتم وفق نسق ودوائر متكاملة من كافة الجهات التي تعمل على استقبال ومغادرة ضيوف بيت الله الحرام بشكل يضاهي حجم الإمكانيات والطاقات التي سخرتها حكومتنا الرشيدة لذلك.