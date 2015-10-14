تمديد تسليم المشاركات لمسابقة مؤسسة محمد بن سلمان بن محمد لذوي الإعاقة

أعلنت مؤسسة الأمير د. محمد بن سلمان بن محمد آل سعود الخيرية، عن تمديد تسليم المشاركات في المسابقة التنافسية بين الشباب وفتيات المجتمع في إنتاج الأفلام القصيرة لذوي الإعاقة، إلى تاريخ الخامس محرم من العام الحالي، وذلك تلبية لرغبات المشاركين.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن العوين، أن الهدف من إقامة المسابقة هو بيان كيفية أداء الصلاة جماعة لذوي الإعاقة الحركية، وكشف المشكلات والمعوقات التي تواجهها هذه الفئة الغالية لأداء الصلاة مع الجماعة، إلى تعزيز قيمة الصلاة في المجتمع وتوضيح الآثار النفسية والاجتماعية على سهولة أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد .

وقال الشيخ العوين تأتي إقامة المسابقة لكثرة اقبال الشباب على الإعلام الجديد المعاصر، مبيناً أن الشباب هم من يقومون بمعالجة القضية بثقافتهم وأدواتهم، كما أن الشباب لهم دور في إثراء محتوى احترافي لتحفيز أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد لذي الإعاقة الحركية في اليوتيوب وتقديم محتوى نوعي للعمل للشاشة، بالإضافة إلى استثمار طاقات وأوقات الشباب فيما يصب في العمل بمساعدة إخوانهم ذوي الإعاقة وتوفير قاعدة بيانات نوعية للناجحين في صناعة أفلام اليوتيوب.

وبين أن جوائز المسابقة هي مبالغ مالية قيمة يحصل المركز الأول على مبلغ وقدره 30 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال والجائزة الثالثة 10 آلاف ريال بالإضافة إلى دروع تسلم من راعي الحفل.