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«العناية المركزة» في «سعود الطبية» تستحدث وسائل تواصل مع أسر المرضى

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    استحدثت العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية عدداً من وسائل التواصل مع ذوي المرضى، حيث تم تخصيص ساعات لمقابلة الاستشاري المعالج لكل حالة، بالإضافة إلى تخصيص رقم (واتس آب) للرد على الاستفسارات والتعرف على الخطة العلاجية لكل مريض.

أوضح ذلك، رئيس أقسام العناية المركزة بالمدينة الدكتور محمود الكردي، مضيفاً بأن المدينة تهدف من هذا الإجراء إلى مد جسر التواصل مع أسر المرضى، منوهاً بأنه تم تحديد الفترة من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهراً موعداً يلتقي فيه أسر المرضى مع جميع الاستشاريين للرد على استفساراتهم.

وأشار الدكتور الكردي إلى أن العناية المركزة بالمدينة لا يقتصر دورها في الجانب العلاجي وإنما في الجوانب الاجتماعية والإنسانية من خلال تنظيم حملات إعلامية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في المدينة لتوعية المجتمع من خطر الحوادث المرورية إلى جانب إنتاج الأفلام التثقيفية وتوزيع البروشورات التوعوية التي تبين خطر الحوادث والسرعة على الفرد والمجتمع، سائلاً المولى القدير بأن يحفظ الجميع من كل مكروه.

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