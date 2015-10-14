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منظمات نسائية تطالب الأمم المتحدة بالنهوض بدور النساء فى مفاوضات السلام

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منظمات نسائية تطالب الأمم المتحدة بالنهوض بدور النساء فى مفاوضات السلام منظمات نسائية تطالب الأمم المتحدة بالنهوض بدور النساء فى مفاوضات السلام
طالبت ممثلات لحركات نسائية فى العراق وليبيا والكونغو الديمقراطية الثلاثاء مجلس الامن الدولى بالقيام بأعمال ملموسة لمنح النساء مكانة اكبر فى مفاوضات السلام.

وقالت جوليان لوسينج رئيسة المنظمة غير الحكومية "تضامن نسوى من اجل السلام والتنمية الكاملة" ان "النساء هن اول ضحايا الحروب لكنهن مفتاح السلام".

وأبدت لوسينج وهى تتحدر من شمال كيفو فى شرق الكونغو الديمقراطية، اسفها لان نساء هذه المنطقة استبعدن من المفاوضات التى قادتها فى 2013 حكومة الكونغو الديمقراطية مع متمردى حركة "ام23" المسئولين عن فظاعات بحق المدنيين خصوصا من النساء.

وتساءلت "هل يتعين حمل السلاح لأخذ مكان فى طاولة مباحثات سلام؟".

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مصر 365