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الجنايات تنطق غدا بالحكم على المتهمين فى قضية "خلية الظواهرى الإرهابية"

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الجنايات تنطق غدا بالحكم على المتهمين فى قضية "خلية الظواهرى الإرهابية" الجنايات تنطق غدا بالحكم على المتهمين فى قضية "خلية الظواهرى الإرهابية"
تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، غدا الخميس، بحكمها على محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، و57 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى الإرهابية".

وأحالت المحكمة أوراق 10 متهمين بالقضية لفضيلة المفتى، من إجمالى 58 متهمًا، وهم كل من: فوزى محمد، وعمر محمد، ومحمد فتحى، وعزيز عزت، والسيد الحريرى، وناصر عبد الفتاح، وأحمد فرغل، وأحمد محمد، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع تنظيم القاعدة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الأمنية، والتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة.

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مصر 365

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