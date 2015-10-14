طاهر: بيسيرو طلب قيادة الأهلي في القمة.. وتحمل النتيجة أيا كانت

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن المدير الفني الجديد للفريق الأول جوزيه بيسيرو طلب قيادة الفريق في لقاء القمة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك يوم الخميس على لقب كأس السوبر بملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وكان الأهلي قد تعاقد مع بيسيرو لمدة عام واحد خلفا لفتحي مبروك، ويتولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مسؤولية الفريق الأول بشكل مؤقت.

وتعرض مجلس إدارة القلعة الحمراء لانتقادات لاذعة إثر التعاقد مع بيسيرو.

وكشف طاهر عن أن المدرب البرتغالي طلب بالفعل قيادة الأهلي في القمة حتى دون أن يحصل على فرصة مسبقة للتعرف على لاعبي الفريق.

وأضاف في تصريحاته لقناة TEN قائلا:"بيسيرو أرسل لي رسالة طلب فيها قيادة الأهلي أمام الزمالك".

وأكمل"هو أبلغني بأنه على استعداد أن يتحمل نتيجة المباراة أيا كانت، وإذا وافقنا فهو سوف يسافر إلى الإمارات قبل وصول بعثة الفريق من أجل بدء التدرب للقاء الزمالك".

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