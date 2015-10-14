رئيس الأهلي يجيب عن – من يتحمل تكلفة رحيل جدو وعبد الفضيل

من يتحمل تكلفة رحيل محمد ناجي "جدو" وشريف عبد الفضيل عن الأهلي؟ كان هذا هو السؤال الذي وجه إلى رئيس القلعة الحمراء محمود طاهر.

وكان الأهلي قد جدد تعاقد جدو وعبد الفضيل قبل أن يقرر فسخه بعد ضم الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي.

وطلب جدو وعبد الفضيل الحصول على قيمة تجديد تعاقدهما بشكل كامل، فيما يصر الأهلي دفع مستحقات العام الأول فقط من التعاقد مثلما تنص لائحة اتحاد الكرة المصري.

وتحدث طاهر لقناة TEN"سوف يتم تدبيرها خارج ميزانية النادي الأهلي".

واستدرك"أو على الأقل جزء كبير منها سوف تدبيره بعيدا عن ميزانية النادي".

وبسؤاله السبب الرئيسي خلف التجديد لجدو وعبد الفضيل قبل أن يتم فسخ التعاقد بعدها بمدة قصيرة وإهدار أموال على خزينة الأهلي.

أجاب رئيس الأهلي"جدو وعبد الفضيل لاعبان رائعان، وقبل إغلاق فترة القيد الأولى قررنا التجديد لهم وقيدهم حتى نستفيد من وجودهم".

وأكمل"لكن بين فترة القيد الأولى والثانية نجحنا في التعاقد مع ربيعة وحجازي".

وواصل"لذلك كان علينا فسخ التعاقد معهم من أجل قيد ربيعة وحجازي فهما أصغر في السن وسوف يفيدان الأهلي في المستقبل".

وأضاف متسائلا:"هل أضحي بلاعبين جدد ولا أقيدهم، أم أضحي بمليوني أو ثلاثة ملايين جنيه"؟

وأتم"حدث خطأ بالطبع في تلك الإجراءات؟ نعم حدث، ولذلك قمنا بتغيير إدارة الكرة وقمنا بتعيين زيزو للإشراف عليها".

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