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محمود طاهر: التحية المتبادلة مع مرتضى منصور فى الإمارات "واجب"

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محمود طاهر: التحية المتبادلة مع مرتضى منصور فى الإمارات "واجب" محمود طاهر: التحية المتبادلة مع مرتضى منصور فى الإمارات "واجب"
أكد محمود طاهر رئيس الأهلى، أنه سيصافح مرتضى منصور رئيس الزمالك، عند رؤيته فى الإمارات، على هامش مباراة السوبر المحلى، التى ستجمع الفريقين، بعد غد الخميس، قائلاً: "التحية المتبادلة واجب".

وأعلن طاهر فى تصريحات تليفزيونية لقناة Ten، عن مفاجأته بعدم استلام فريقه لميداليات المركز الثانى ببطولة الكأس، مضيفاً أن ذلك التصرف قرار علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء، الذى برر موقفه بأن رئيس الزمالك كان يهاجمه باستمرار، قائلاً:"ولكل فعل رد فعل".

وشدد طاهر أن الإساءة غير مقبولة لكنه أكد أنه ليس هناك خصومة شخصية مع مرتضى منصور وأنه سيصافحه فى أى مناسبة رسمية سواء بالداخل أو الخارج لأنه يعامل كيان نادى الزمالك.

واختتم طاهر حديثه بأنه سيسلم الميداليات مع رئيس الزمالك فى السوبر، وفقا للبروتوكولات المعهودة.

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