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"الإفتاء": يحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح حال عدم وفاء الزوج بوعوده

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"الإفتاء": يحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح حال عدم وفاء الزوج بوعوده "الإفتاء": يحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح حال عدم وفاء الزوج بوعوده
قالت دار الإفتاء المصرية، إن عدم وفاء الزوج بوعوده لزوجته يعطيها الحق فى المطالبة بفسخ النكاح وتثبت لها حقوقها وافية كاملة.

جاء ذلك خلال سؤال ورد إلى دار الإفتاء من سائلة قالت: "لم يكن زوجى أمينًا معى فخالف كل ما اتفقنا عليه؛ سواء فى مكان إقامتنا وفى معاملته لى ولأولادنا، فما حكم الشريعة الإسلامية فى ذلك؟".

وردت دار الإفتاء: "أمر الإسلام بالوفاء بالعهد؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: 1]، وقال النبى -صلى الله عليه وآله وسلم-: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَامًا»، والمفتى به فى شروط النكاح أن كل شرط تعود منفعته على الزوجة ولا يخالف أصل العقد فهو واجب الوفاء على الزوج، ومن ذلك اشتراط مكان الإقامة، فإن أخل به الزوج فإن ذلك يعطى الزوجةَ الحقَّ فى المطالبة بفسخ النكاح، وتثبت لها حقوقُها وافيةً كاملةً".


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