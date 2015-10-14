كمال أبو المجد: إقبال المصريين على التصويت يفشل "المؤامرات الخارجية"

شدد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، على ضرورة أن يدرك الشعب المصرى أن صوته أمانة، وعليه حسن اختيار المرشح الذى يستطيع أن يمثله فى البرلمان المقبل.

وقال أبو المجد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المشاركة بإيجابية فى الانتخابات البرلمانية غاية فى الأهمية لتوصيل رسالة للعالم أن الشعب المصرى حريص على إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، ويعلم جيدا حجم المؤتمرات الخارجية ضده، ويساعد الدولة على مواجهتها.

أحمد كمال أبو المجد عن "النور": الحزب أفكاره متشددة ويكفر المخالفين