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الأوقاف تحيل أربعة أئمة للتحقيق فى حقيقة انتمائهم لجماعة محظورة

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الأوقاف تحيل أربعة أئمة للتحقيق فى حقيقة انتمائهم لجماعة محظورة الأوقاف تحيل أربعة أئمة للتحقيق فى حقيقة انتمائهم لجماعة محظورة
قرر الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وقف أربعة أئمة عن الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، وهم الشيخ أيمن عبد المنعم عتريس عبد الفتاح، إمام وخطيب بإدارة أوقاف دسوق محافظة كفر الشيخ، والشيخ محمد السيد نويجع منصور إمام وخطيب بإدارة فاقوس محافظة الشرقية، والشيخ سعيد على محمد على، إمام وخطيب بإدارة أوقاف طامية محافظة الفيوم، والشيخ الصباحى محمود السيد شحاتة، إمام وخطيب بإدارة أوقاف نبروه محافظة الدقهلية، مع إحالتهم إلى أعمال إدارية، لحين انتهاء التحقيقات فى المعلومات الواردة للقطاع الدينى بتبنيهم أفكارا متطرفة وانتمائهم لجماعات محظورة بخلاف ما يقتضيه القانون وطبيعة عمل الإمام.

وحذرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمى، جميع المنتسبين إليها من مخاطر الانتماء إلى أى جماعة محظورة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من يثبت انتماءه لأى جماعة محظورة أو تبنيه أفكارا متطرفة بعقوبات قد تصل إلى الفصل من العمل، كما حذرت العاملين بها من دعم أى مرشح أو حزب أو تيار سياسى فى العملية الانتخابية، أو السماح باستخدام المساجد فى أى لون من ألوان الدعاية الانتخابية.

وفى الوقت نفسه أكدت الأوقاف فى بيانها على أهمية المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية المقبلة، واختيار من تتحقق فيه الكفاءة لخدمة الوطن.
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مصر 365