ضبط راكبة حاولت تهريب 279 ألف ريال سعودى بحزام أسفل ملابسها

تمكنت إدارة المباحث بمطار القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقيادة اللواء عبد الناصر حامد، من ضبط راكبة حاولت تهريب مبالغ مالية كبيرة قبل سفرها إلى الشارقة.

اشتبه رجال المباحث فى راكبة مصرية، أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن طائرة الخطوط العربية المتجهة إلى إمارة الشارقة وأمر المقدم أحمد سامى، إحدى شرطيات المطار بتفتيش الركبة ذاتياً وعثر بحوزتها على مبلغ 279 ألف ريال سعودى، و22 ألف دولار أمريكى مخبئين بحزام أسفل ملابسها.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بمنحها حقها القانونى 10 آلاف دولار ومصادرة باقى المبلغ وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة المختصة.



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