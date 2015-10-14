الثلاثاء.. بدء معرض "ألف اختراع واختراع" عن الحضارة الإسلامية بالإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة البريطانية، المعرض العالمى "ألف اختراع واختراع" الثلاثاء المُقْبِل، ويستمر حتى 15 ديسمبر.

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على العصر الذهبى للحضارة الإسلامية، وإظهار الدور الفاعل والأساسى لعلماء ومفكرين من تلك الفترة مثل الرازى وابن سينا وابن الهيثم وفاطمة الفهرية، وعرض اسهاماتهم وآثارها العلمية والتكنولوجية والثقافية فى واقعنا.

ويشمل المعرض عددًا كبيرًا من الفاعليات العلمية، ومنها تقديم وسرد قصص لشخصيات مذهلة ومتميزة عبر أفلام وعروض حية، وفعاليات تعليمية لإبراز إنجازاتهم المرموقة التى مازال تأثيرها واضحاً على حياتنا اليومية على الرغم من مرور ألف عام عليها.

وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن المعرض يهدف إلى تنفيذ تجربة تعليمية محلية دولية لزيادة الوعى العام بتراث العلوم وغرس الشعور بالفخر بتراثنا العريق.. ونشر الثقافة العلمية، لخلق بيئة مواتية ومشجعة للبحث العلمى، حتى يتقبل المجتمع مخرجاته وآليات البحث عنها والوصول إليها.

وأضاف صقر أن الأكاديمية تعتمد آليات جديدة تساعدها فى تحقيق هدفها، ومنها معرض القاهرة الدولى للابتكار وبرنامج "القاهرة تبتكر"، ومهرجان القاهرة للعلوم، وغيرها من الآليات والفاعليات التى تشارك فيها لنشر الثقافة العلمية وثقافة الابتكار والاختراع، فالثقافة العلمية يجب أن تكون مكونا رئيسا من مكونات المجتمع المصرى، لا سيما الشباب منهم، مؤكدا أن الدولة فى الفترة الأخيرة تولى اهتمامًا خاصًا للدفع بالبحث العلمى إلى صدارة المشهدين المجتمعى والتنموى.

وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية: " نهدف من خلال هذا التعاون مع كل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومؤسسة "ألف اختراع واختراع" إلى إلهام النشء وجعلهم يسعون وراء دراسة العلوم والتكنولوجيا بمجالاتها المختلفة ليصبح لدينا جيل مؤهل لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين".

وأضاف سراج الدين أن المكتبة منذ إنشاءها تلعب دورًا محوريًا فى نشر العلوم والثقافة من خلال استضافة وتنظيم مئات المعارض والمؤتمرات والفاعليات سنويا لبناء مجتمع المعرفة فى مصر والمنطقة، وتوثيق العلاقة بين الحاضر والماضى لنتعلم من تاريخنا ونبنى مستقبلنا ونشجع شبابنا على حب التعلم والبحث العلمى.

وأعرب أحمد سليم، مدير ومنتج ألف اختراع واختراع، عن فخره وفريق عمله بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للمساهمة بإثراء الأهداف التعليمية الطموحة للمجتمع المصرى بتسليط الضوء على رواد العلم المبدعين فى الحضارة الإسلامية وإبراز إسهاماتهم بأسلوب تفاعلى شيق يعتمد على تقنيات تعليمية ترفيهية حديثة بما يتضمنه ذلك من معروضات وأفلام وعروض حية وألعاب الكترونية تفاعلية وورشات علمية مصممة لجذب جمهور عائلى.

ويشمل الجدول اليومى للمعرض عرض توضيحى ثم جولة للتعرف على أركان المعرض المختلفة مصحوبة بعروض توضيحية ومسرحية، إلى جانب أركان الأنشطة التفاعلية التى تقدم ورش عمل للمجموعات العمرية المختلفة وتغطى معظم الموضوعات المعروضة.

يذكر أن مؤسسة "ألف اختراع واختراع" منظمة تعليمية بريطانية رائدة عالمياً تسعى إلى الاحتفاء بالعصر الذهبى للحضارة الإسلامية ومنجزاتها.

وتنتج "ألف اختراع واختراع" إنتاجات عالمية المستوى من معارض وأفلام وعروض حية وكتب ومنتجات تعليمية عالية الجودة تستخدم حول العالم من قبل مئات الآلاف من المعلمين والمدرسين.

و تشتهر ألف اختراع واختراع عالمياً بقدرتها على إيصال الأفكار العلمية بطريقة تفاعلية مبسطة وإلهام جيل الشباب لبناء مستقبل مشرق، وقد وصلت فكرة ألف اختراع واختراع لأكثر من 200 مليون شخص حول العالم عن طريق حملات تعليمية عالمية فى مدن مثل مثل نيويورك ولوس أنجلوس ولندن وواشنطن واسطنبول والرياض وجدة والدوحة وأبو ظبى والشارقة وكوالالمبور.

وقد أقامت ألف اختراع واختراع سلسلة من العلاقات الاستراتيجية الدولية مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات المختلفة كالأمم المتحدة وناشيونال جيوغرافيك واليونيسكو وغيرها. ويذكر أن معارض "ألف اختراع واختراع" قد زارها أكثر من سبعة ملايين زائر أثناء جولاتها حول العالم.