رئيس شعبة المخابز بالشرقية يطالب ببروتوكول تعاون لتحسين جودة المنظومة

أكد حسن المحمدى، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية وعضو مجلس ادارة الغرفة، ورود عدد من الشكاوى للغرفة، بعدم صرف مستحقات المخابز فى المنظومتين السابقتين.

وأشار المحمدى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى ورود شكاوى عن تجاوزات شركة "سمارت" لنزول أرصدة وهمية على الماكينات التى سلمتها لأصحاب المخابز لاحتساب أرصدتهم، وأضاف أنه استفسر من الشركة عن تلك الشكاوى وكان جواب المسئولين عنها: "ننفذ توجيهات هيئة السلع التموينية".

وطالب المحمدى بضرورة توقيع بروتوكول بين شعبة أصحاب المخابز والمطاحن، وشركة "سمارت" واتحاد البنوك، حتى يضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف.

وتسائل رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية: "هل هيئة السلع التموينية بوزارة التموين تقصد بتوجيهاتها للشركة تشريد عمال وأصحاب المخابز والعمل على انهيار القطاع الذى يضم أكثر من 4 مليون عامل وصاحب مخبر بأسرهم على مستوى الجمهورية؟".

وقال إن الشرقية بها 2400 مخبز، يعمل بكل واحد منها، ما لا يقل عن 10 عمال، وجميعهم يعولون أسر، ولابد من تنظيم العمل لأن المخابز القائمة أوشكت على التوقف لسوء التنظيم، ولعدم مقدرتهم على بيع حصصهم أو جزء منها، بسبب سوء ورداءة الدقيق الذى يتسلمونه من التموين، والذى لا يصلح للاستخدام الآدمى.