طاهر: خسارة موسم لا تؤثر في الأهلي.. وأتمنى ضم الخطيب للجنة الكرة

أكد محمود طاهر رئيس الأهلي أن خروج فريق الكرة بدون تحقيق أي بطولة خلال الموسم الكروي لا يؤثر في قوة ناديه مطلقا.

وخرج الأهلي خلال الموسم المنقضي لأول مرة منذ عدة سنوات بدون تحقيق أي بطولة ليقرر رحيل فتحي مبروك والتعاقد مع جوزيه بيسيرو.

وتحدث طاهر لقناة TEN قائلا:"خسارة مباراة أو بطولة أو موسم لا تؤثر في الأهلي وكيانه".

وأضاف"هذه هي سر قوة الأهلي وقدرته على العودة سريعا".

وعن لجنة الكرة وهل يتمنى ضم محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق لها،

أجاب"بالطبع أتمنى".

وأتم"سأتحدث معه لمعرفة رأيه في تولي المهمة".

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