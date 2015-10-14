رئيس الأهلي: أضرار عودة جوزيه ستكون أكثر من فوائده

يؤمن رئيس النادي الأهلي محمود طاهر أن عودة مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للمارد الأحمر لقيادة الفريق مرة أخرى كانت سيكون لها أضرار أكثر من الفوائد.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مسؤولية الفريق الأول لمدة عام خلفا لفتحي مبروك.

وكان جوزيه مرشحا للعودة للأهلي مرة أخرى، قبل أن يستقر مجلس إدراة الأهلي في نهاية المطاف على التعاقد مع بيسيرو، مما سبب غضب بين جماهير القلعة الحمراء.

وتحدث طاهر لقناة TEN قائلا:"ما كان يوجد لدينا أسهل من إعادة جوزيه لننهي كل الجدل المثار حاليا".

وأكمل"جوزيه قدم الكثير للأهلي وأسعدني أنا شخصيا بالإنجازات التي قاد الفريق لتحقيقها خلال فترة وجوده".

واستدرك"لكن جوزيه ليس رجل المرحلة الحالية وأضرار عودته كانت ستصبح أكثر من فوائده".

وأضاف"لماذا عندما جاء جوزيه أول مرة للأهلي لم تشن حربا عليه مثل التي تحدث حاليا ضد بيسيرو"؟

وأكمل"لو ارتبط مستقبل الأهلي باسم مانويل جوزيه فقط فهذه إهانة للنادي".

وأتم"لكن جوزيه له كل تقدير واحترام على كل ما قدمه للأهلي طوال وجوده مع الفريق".

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