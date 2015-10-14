الأهلي يكشف عن 9 معايير جاءت ببيسيرو وأبعدت مانويل جوزيه

كشف محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي عن تسعة معايير اعتمدها ناديه من أجل البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول خلفا لفتحي مبروك.

وكان الأهلي قد أقال فتحي مبروك عقب الهزيمة من أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية وتعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لمدة عام واحد.

هذا في الوقت الذي استبعد فيه مجلس إدارة الأهلي إعادة المدرب التاريخي للفريق مانويل جوزيه مرة أخرى.

وكشف طاهر في تصريحاته لقناة TEN عن تسعة معايير اعتمد عليها مجلس إدارة الأهلي قبل اختيار المدرب الجديد للمارد الأحمر.

وتحدث طاهر قائلا:"في البداية كان هناك قائمة ضمت أكثر من 50 أو 60 مدرب تم تصفيتهم حتى وصلنا لثلاثة مدربين فقط".

وواصل"القائمة الثلاثية لم يكن اسم جوزيه متواجدا بها".

والتسعة معايير التي كشف عنها طاهر هي:

** الخبرات السابقة

** النتائج مع الفرق التي دربها

** الشخصية

** الإنجازات وليست البطولات

وهنا تحدث طاهر قائلا:"ما أقصده هو أنه ليس بالضرورة أن يكون المدرب حقق العديد من البطولات، فعلى ما أعتقد أن بونفرير كان هو المدرب الوحيد الذي جاء إلى مصر وهو متوج ببطولة وكانت الأوليمبياد، لكن ما يهمني هي الإنجازات".

** خبراته السابقة في المنطقة العربية والإفريقية

** مدد بقائه في كل فريق

** السن

** طموحاته

وهنا تحدث رئيس النادي الأهلي مرة أخرى"فهناك بعض المدربين يملكون الطموح لكن ليس لديهم مقومات الفوز بالبطولات وهناك آخرين لديهم الطموح والمقومات وهذا ما نريده".

** نظرته للاعبين الناشئين والشباب

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