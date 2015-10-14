محمود طاهر: تفاوضنا مع تراباتوني.. وشيء واحد منعنا من التعاقد معه

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن ناديه تفاوض مع المدرب الإيطالي المخضرم جيوفاني تراباتوني حتى يتولى مسؤولية الفريق خلفا لفتحي مبروك.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو خلفا لفتحي مبروك الذي رحل عن الفريق بعد الخروج من الكونفدرالية على يد أورلاندو بايرتس.

وتراباتوني هو أحد المدربين الإيطاليين المخضرمين وأشرف على تدريب العديد من الفرق مثل ميلان وإنتر ويوفنتوس، بايرن ميونيخ، ومنتخب إيطاليا أيضا.

وتحدث طاهر لقناة TEN قائلا:"تفاوضنا مع تراباتوني قبل أن نتعاقد مع بيسيرو".

وأكمل"كان لدينا استعداد تام لتخطي الميزانية المحددة لجلب مدرب جديد للأهلي من أجل إتمام التعاقد مع تراباتوني".

واستدرك"لكن شيئا واحدا منعنا من التعاقد معه وهو سنه الكبير حيث يبلغ من العمر 76 عاما".

وأتم"حتى لو كنا تعاقدنا معه كنا سنتهم بإننا جلبا مدرب كبير في السن، وحتى لو تعاقدنا مع الأسطورة فرانز بيكنباور فهذا لن يعجب البعض أيضا والحجة أنه لم يدرب منذ فترة طويلة".

وكان طاهر قد كشف عن المعايير التي اعتمدها الأهلي من أجل التعاقد مع المدير الفني الجديد للأهلي (طالع التفاصيل).

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