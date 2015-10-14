بنك التعمير: 8500 مواطن دفعوا مقدمات حجز المرحلة الثانية بمشروع دار مصر

كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، عن أن عدد من قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط وصل لـ8500 مواطن فى يومين فقط منذ فتح باب الحجز.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين لحجز وحدات مشروع دار مصر، خاصة مدن أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان.

وحول عدد من قاموا بشراء كراسات الحجز، أكدت المصادر، أن عدد من قاموا بشراء كراسات الحجز حتى الآن وصل لـ17 ألف مواطن.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع دار مصر التى تتضمن نحو 25 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة فى مقدمتهم الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور و15 مايو.

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