أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بنك التعمير: 8500 مواطن دفعوا مقدمات حجز المرحلة الثانية بمشروع دار مصر

Google+ Print
بنك التعمير: 8500 مواطن دفعوا مقدمات حجز المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بنك التعمير: 8500 مواطن دفعوا مقدمات حجز المرحلة الثانية بمشروع دار مصر
كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، عن أن عدد من قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط وصل لـ8500 مواطن فى يومين فقط منذ فتح باب الحجز.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين لحجز وحدات مشروع دار ، خاصة مدن أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان.

وحول عدد من قاموا بشراء كراسات الحجز، أكدت المصادر، أن عدد من قاموا بشراء كراسات الحجز حتى الآن وصل لـ17 ألف مواطن.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع دار مصر التى تتضمن نحو 25 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة فى مقدمتهم الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور و15 مايو.


>رئيس بنك الإسكان: شائعة إحالتى لـ"الكسب" سببها رفض إقراض عميل مليون جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر