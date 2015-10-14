أحمد مرتضى منصور:"الألتراس" حسنو النية لكن غرر بهم أشخاص يسعون لتدمير الوطن

قال أحمد مرتضى منصور، مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة الدقى والعجوزة، إن نزول المصريين للانتخابات البرلمانية تعبيرا عن صوت الشعب، مضيفا ان من ضمن المشاكل التى تؤرق المجتمع المصرى مشكلة شباب الألترس الذى فقد انتمائه للوطن وحول انتمائه إلى كيان يظن أنه أفضل من الوطن، موضحا أن هؤلاء الشباب حسنى النية لكنهم غرر بيهم من أشخاص يسعون لتدمير هذا الوطن ويجب العمل على حل هذه المشكلة التى باتت من مشاكل الأمن القومى المصرى.

وأضاف أحمد مرتضى منصور خلال لقائه مع الاعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيعمل على إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل وعدم الاعتماد على المسكنات، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى إلى عمل طفرة مجتمعية فى مصر، وأن هذه الطفرة لن تحدث إلا بعد وجود رغبة مجتمعية حقيقية من الشعب نفسه، وأن الثورة الحقيقية ليس مكانها ميدان التحرير ولكن مكانها مجلس النواب القادم .