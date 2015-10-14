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بالفيديو.. محمود طاهر: الداخلية تتمنى عودة الجماهير بعد انتخابات البرلمان

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بالفيديو.. محمود طاهر: الداخلية تتمنى عودة الجماهير بعد انتخابات البرلمان بالفيديو.. محمود طاهر: الداخلية تتمنى عودة الجماهير بعد انتخابات البرلمان
أكد محمود طاهر رئيس الأهلى، أن وزارة الداخلية تتمنى عودة الجماهير إلى المدرجات عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحاً أن الجماهير كانت وراء نجاح الأهلى وانتصاراته فى أوقات كثيرة خلال الوقت بدل الضائع.

وأضاف محمود طاهر فى تصريحات تليفزيونية لقناة "Ten"، أن هناك مشروع خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الجماهير لكن بنظام انضباطى والتزام.

كما أوضح طاهر أنه يتعامل مع الجماهير دون تصنيف، مشدداً على قبوله لأى نقد من قبل الجماهير لكن فى إطار الاحترام المتبادل بينه وبين جماهير الأهلى.

وأشار طاهر إلى مجلس إدارة الأهلى الحالى إلى أنه الأكثر انفتاحاً على الجميع ويرحب بكل ما يريد خدمة القلعة الحمراء، مؤكداً أن هناك أخطاء ارتكبها مجلسه ويعمل حالياً على تصويبها خلال الفترة المقبلة.


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