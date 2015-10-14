تسكين الطالبات بـ"مدن الأزهر الجامعية" السبت.. والبنين فى انتظار "الأمن"

تبدأ جامعة الأزهر، يوم السبت القادم، تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، وذلك وفق قرار رئيس الجامعة الدكتور عبد الحى عزب، الذى تفقد المدينة أمس للوقوف على مدى جاهزيتها، والتى تسع ما يقرب من 8 آلاف طالبة.

وعلم "اليوم السابع"، أن هناك مبنى "ج" خارج الخدمة ويتسع لما يقرب من 900 طالبة، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للمدن بتقليل كثافة الطالبات بالغرف لتجنب أحداث التسمم التى شهدتها المدينة منذ عامين.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن هناك طالبات تم رفضهن أمنيا من دخول المدينة، نظرا لمشاركتهن فى أعمال شغب شهدتها الجامعة العام الماضى، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الطالبات المقبولات بالمدينة هذا العام ما يقرب من 6 آلاف طالبة.

أما بالنسبة لتسكين البنين فلم يتم الاستقرار على فتح المدينة حتى الآن، حيث لم يحدد الأمن موعدا حتى تعلن عنه الجامعة.

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