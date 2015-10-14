حظك اليوم برج العذراء الخميس 15/10/2015

مهنيًا: التساهل فى تقبل أخطاء الآخرين فى مجال العمل قد يسبب لك الخسائر، فحاول أن تجعل كل منهم يدفع ثمن أخطائه حتى لا تتكرر، واحرص على تجنب الأخطاء المتكررة فى عملك.

عاطفيًا: تحتاج إلى بعض المشاعر القوية نحو أحد الأشخاص الذين تعرفت عليهم فى الفترة الأخيرة، فقد ترى أنه الشريك المناسب لك، وهو سيتفاجأ بصراحتك وجرأتك فى التعبير عن مشاعرك.

صحيا: حاول أن تنتبه لصحتك وإذا شعرت بأى تدهور فى حالتك الصحية فاحرص على متابعة طبيبك الخاص حتى تتفادى معاناة أي من الأمراض.

توقعات علماء الفلك:

حاول اليوم السيطرة على قوتك ونشاطك فقد تصل بعض الأمور الخاصة بك إلى ذروتها على مدار اليوم، لا يوجد وقت للراحة أو الكسل وعليك أن تستغل وقتك فى تحقيق كل أهدافك وتخطى الحواجز التى تعترض طريقك وتقف حائلا بينك وبين أحلامك، انظر نحو المستقبل نظرة إيجابية لتتمكن من الوصول إليه.