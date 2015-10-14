أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 6 متهمين بقضية "أنصار بيت المقدس الثالثة" 45 يوما

Google+ Print
تجديد حبس 6 متهمين بقضية "أنصار بيت المقدس الثالثة" 45 يوما تجديد حبس 6 متهمين بقضية "أنصار بيت المقدس الثالثة" 45 يوما
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، تجديد حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس الثالثة"، لجلسة الأربعاء المقبل، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.

وحضر المتهمون ظهر أمس، وسط حراسة أمنية مشددة، بمقر محكمة أكاديمية الشرطة، كما حضر دفاع المتهمين، وأبدوا طلباتهم، وقررت المحكمة بعدها استمرار حبسهم على ذمة القضية.

ويواجه المتهمون عدة جرائم، منها الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض ومنها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها واعتناق أفكار تكفيرية وتمويل جماعة محظورة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة وقوات الأمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365