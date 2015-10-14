تجديد حبس 6 متهمين بقضية "أنصار بيت المقدس الثالثة" 45 يوما

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، تجديد حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس الثالثة"، لجلسة الأربعاء المقبل، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.

وحضر المتهمون ظهر أمس، وسط حراسة أمنية مشددة، بمقر محكمة أكاديمية الشرطة، كما حضر دفاع المتهمين، وأبدوا طلباتهم، وقررت المحكمة بعدها استمرار حبسهم على ذمة القضية.

ويواجه المتهمون عدة جرائم، منها الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض ومنها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها واعتناق أفكار تكفيرية وتمويل جماعة محظورة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة وقوات الأمن.